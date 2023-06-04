ÇEŞME Belediyesi ve İzmir Ticaret Borsası (İTB) iş birliğinde, yerel ürün, üretici ve paydaşları destekleyecek faaliyetlerde merkez üs olması hedefiyle kurulan "Gastronomi-Alaçatı Deneyim Noktası" açıldı. İTB'den yapılan açıklamaya göre, açılış törenine Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ile İTB Başkanı Işınsu Kestelli katıldı. Belediye Başkanı Ekrem Oran, Çeşme'de turizmi 12 aya yayma hedefini gerçekleştirmek için çalıştıklarını belirtti. İzmir Ticaret Borsası'na ve Kestelli'ye teşekkür eden Oran, "Merkezimiz, yerel ürün ve üreticiyi, değer bilen alıcılarla buluşturarak Çeşme -Alaçatı-Ovacık üçgeninin kalbi olacak" dedi. Işınsu Kestelli ise sürdürülebilir tarım ve turizm hedefinde yerel değerlere saygılı, uluslararası nitelikte yeni nesil girişimlerin hayata geçmesinin öncelikli konuları arasında yer aldığını belirtti. Alaçatı Mahallesi'nde tahsis edilen tek katlı binada kurulan Gastronomi- Alaçatı Deneyim Noktası'nda aşçılara ve yerel üreticilere yönelik eğitimler verileceği, mutfak atölyeleri düzenlenecek.

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