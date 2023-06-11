Sağlık turizminde rota Türkiye’ye doğru

TÜRKİYE sağlık turizminde adeta bir dünya markası haline geldi. Türk Sağlık Turizmi Derneği (TÜSATDER) Başkanı Dr. Servet Terziler, Türkiye'de artık sadece saç ekimi, estetik operasyonlar değil, pek çok sağlık ihtiyacı için dünyanın 150 ülkesinden hasta ağırladığını kaydetti.

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TERZİLER, Türkiye'nin sağlık turizminde deprem sonrası yavaşlayan ivmeyi hızla yeniden kazandığını ve 2023'te, sağlık turizminde bir önceki yılda yakalanan 4 milyar dolarlık cironun da üzerine çıkılacağını kaydetti. Türk Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Dr. Terziler, Afrika'da balta girmemiş ormanlarda dahi, Türkiye'nin sağlık turizminde bilinir olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin yıldızının 2000'li yılların başında parlamaya başladığını, o dönemlerde sadece Körfez ülkeleri ve Arap yarımadası ülkelerinden talep olurken bugün, üç sağlık turizmi hastasından ikisinin Avrupa'dan geldiğine dikkat çekti. 2017-2018'lere Avrupalı turistin Arap dünyasından gelen turistlere oranı, yüzde 50 daha yüksek olmaya başladı. Şu an Türkiye'ye gelen 3 tane sağlık turizmi hastasından ikisinin Avrupa'dan, birinin Arap dünyasından olduğunu görmeye başladık" diye konuştu.