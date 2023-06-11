THY yolcuları UEFA Şampiyonlar Ligi finalini gökyüzünde izledi

İngiltere ekibi Manchester City ile İtalya temsilcisi Inter arasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin galibi Manchester City oldu.





Karşılaşma, Türk Hava Yolları'nın Live TV altyapısına sahip olan uçaklarında Sport 24 kanalından canlı olarak yayınlandı.

Türk Hava Yolları'nın ana sponsoru olduğu Şampiyonlar Ligi'nin final maçı öncesi, uçak içerisindeki ekranlardan maçın izlenebileceğine ilişkin yolculara bilgilendirme anonsu yapıldı. Kabin ekipleri tarafından yapılan anonsta;

"Değerli Misafirlerimiz, UEFA Şampiyonlar Ligi resmi sponsoru Türk Hava Yolları olarak, bugünkü uçuşumuzda İnter ve Manchester City takımları arasında İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi final maçını "Canlı Televizyon" kategorisi altında bulunan " Sport 24 veya Sport 24 Extra" kanallarından canlı olarak izleyebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca İnter-Manchester City maçının "Uçak İçi Ekran" uygulamasından canlı izlenebildiği uçuşlarda misafirlere, Türk Hava Yolları tarafından günün anısına uçak içi Şampiyonlar Ligi kitleri dağıtıldı.