243 bin kişi kruvaziyer gemilerle Türkiye’yi ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2023 yılı Ocak-Mayıs dönemi kruvaziyer gemi ve yolcu istatistiklerine ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kruvaziyer turizminin öncü ülkelerinden olduğunu belirtti. Uraloğlu, 2023 yılının ilk 5 aylık döneminde limanlara yanaşan kruvaziyer gemi sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43.1, kruvaziyer yolcu sayısının ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 114 artış gösterdiğini aktardı.



KUŞADASI LİMANI ZİRVEDE



2021 yılının son çeyreğinde İstanbul Galataport limanının açılması ve Covid-19 salgın tedbirlerinin kaldırılması ile birlikte kruvaziyer turizminin daha da büyüdüğünün altını çizen Bakan Uraloğlu, "Kruvaziyer turizmine yapılan yatırımlar devam edecek ve Türkiye Yüzyılı kruvaziyer turizminin de yüzyılı olacak" dedi.



Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin kruvaziyer turizminde öne çıkan ülkelerden birisi konumunda olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Özellikle son yıllarda yapılan yatırımlarla birlikte kruvaziyer turizmi de Türkiye'yle birlikte büyümeye devam ediyor. Her geçen gün büyüyen kruvaziyer turizmimizle uzun yıllar yapılan yatırımların meyvesini toplamaya da başladık. Bu yılın ocak-mayıs döneminde 243 binden fazla misafirimizi limanlarımızda misafir ettik. Kuşadası Limanı'mızda 157 bin 940, Galataport Limanı'mızda 67 bin 740, TDİ Sarayburnu Rıhtımı'nda 3 bin 276 ve Antalya Limanı'mızda ise 14 bin 777 kruvaziyer yolcusunu ağırladık. Covid-19 pandemisiyle birlikte kruvaziyer turizminde bir gerileme yaşansa da yatırımlarımıza devam ettik ve 2023'ün ilk 5 ayında 243 binden fazla kruvaziyer yolcusunu misafir ettik."



2023 yılı Ocak-Mayıs döneminde limanlara yanaşan kruvaziyer gemi istatistiklerini de açıklayan Uraloğlu, "Kuşadası Limanı'mız 124 adet kruvaziyer gemiyi misafir etmesiyle en çok kruvaziyer gemisinin yanaştığı liman oldu. Galataport Limanı'mızı 43, Ulusoy Çeşme Limanımız'ı 20 ve TDİ Sarayburnu Rıhtımı'nı da 7 gemi ziyaret etti" ifadelerini kullandı.

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