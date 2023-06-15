İzmir Esnaf Birliği’nde Yalçın Ata dönemi

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (İESOB) olağanüstü genel kurulunun ardından başkanlığa seçilen Yalçın Ata, devir teslim töreni ile göreve başladı. Yalçın Ata ve yönetimini, Birlik binasına gelen çok sayıda oda başkan ve yöneticisi yalnız bırakmadı. Esnaf yöneticileri ile yeni dönemin coşkusunu paylaşan Yalçın Ata, Başkan Vekili Selahattin Arslan'dan görevi teslim aldı. Samimi bir ortamda geçen devir teslim töreninde konuşan İbrahim Bayram, esnaf sanatkar camiasındaki birlik ve beraberliğe dikkat çekerek, "esnaf sanatkara hizmet yarışında bayrağı Yalçın Ata ve ekibine teslim ettik. İyi işler yapacaklarına inanıyoruz. Yalçın Ata ve ekibine başarılar diliyoruz" dedi. İzmir esnafının tarihi bir gün yaşadığını belirten İESOB Başkanı Yalçın Ata, herkesi kucaklayarak dayanışma içinde çalışacaklarını ifade etti.

"BİZ ÇOK BÜYÜK BİR AİLEYİZ"

Ata, "Ahi Evran ilkeleri dayanışmayı, sevgiyi, saygıyı ön görür. Her şey esnaf sanatkarlarımıza hizmet yolunda çıtayı daha yukarıya çıkarmak için. Seçim bitti, bundan sonra esnaf sanatkarlara en iyi şekilde hizmet edebilmek, sorunlarına çözüm yolları üretebilmek için özveri ile teşkilatımızla omuz omuza birlikte çalışacağız. Biz büyük bir aileyiz. Tüm odalarımızı, yöneticilerimizi kucaklayıp teşkilatımızı ve esnaf sanatkarlarımızı rahatlatacak önemli projeleri hayata geçireceğiz" diye konuştu.

"ESNAFIN EKMEĞİNİ BÜYÜTECEĞİZ"

ESNAF teşkilatına teşekkür eden Yalçın Ata, "Bize güvenen ve göreve getiren bütün genel kurul üyelerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bu görevi alnımızın akı ile yerine getireceğiz. Esnaf sanatkarlar toplumun çoğunluğunu oluşturur. Dolayısıyla esnaf kesiminin huzuru ve refahı beraberinde tüm toplumun huzurlu ve mutlu olmasını sağlar. Bu bilinç içinde göreve başlıyoruz, esnaf sanatkarın ekmeğini büyütecek çalışmalara öncelik vereceğiz. Yeni dönem esnaf sanatkar camiasına ve İzmir'e hayırlı olsun" şeklinde konuştu.