Türkiye’nin En Değerli 3’üncü markası Vestel

ULUSLARARASI marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'ın Türkiye'nin En Değerli Markaları Araştırması'nın 2023 sonuçlarına göre Vestel, 927 milyon dolar marka değeri ile 3. sırada yer aldı. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'yu ve Vestel'i kutladı.

BAŞKAN Yılmaz, "Avrupa'nın en modern ve en güncel teknolojisini kullanan üreticileri arasında üst sıralarda yer alan üretimini Manisa'mızda gerçekleştiren ülkemizin gururu Vestel, 927 milyon dolarlık değeriyle Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, "Türkiye'nin En Değerli Markaları" araştırmasının 2023 sonuçlarında ilk 3'te yer almıştır. Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Nazif Zorlu başta olmak üzere tüm Vestel ailesini kutlar, başarılarının devamını dileriz" dedi.