Kuraklıkla en büyük mücadelelerden birini veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü çatısı altında çeşitli sistemler geliştirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "'Özümüz toprak, sözümüz korumak' şiarıyla her karış toprağımızı koruyoruz" dedi. Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü'ne ilişkin açıklama yapan Özhaseki, "Cumhurbaşkanımızın başlattığı 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedeflerine ulaşmak amacıyla yerleşim yerlerimizdeki karbon tutulum miktarlarını ve bunların ekonomik değerlerini 81 ilimiz özelinde hesapladık. Karbonun ekonomik olarak değerlendirilmesine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

YENİ EYLEM PLANI DEVREDE

Bakanlık olarak yıllık toprak kayıplarını 130 milyon tonun altına indirme hedeflerine ulaşarak, 113 milyon ton seviyelerine düşürdüklerini belirten Özhaseki, "Sadece 17 Haziran'da değil yılın her günü çölleşme ve Türkiye'deki etkileriyle mücadele ediyoruz" diye konuştu. Çölleşme ve kuraklık alanında birçok eylem planı ve strateji belgesi ortaya koyan Bakanlık, bunun yanı sıra izleme ve değerlendirme sistemleriyle Türkiye'nin her bir karış toprağını çölleşme, erozyon ve arazi tahribatına karşı izleyerek gerekli tedbirleri hayata geçiriyor. Bakanlık, arazi kaynaklarının verimli kullanılması, doğal kaynakların yönetimi, zamansal değişimlerin tespiti, karar vericilere doğru bilgilerin sağlanması ve kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasına hizmet etmek için izleme sistemleri kullanıyor.