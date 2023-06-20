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Haberler Ekonomi Bayram öncesi poşet satışları arttı

Bayram öncesi poşet satışları arttı

20.6.2023

Gazete

Bayram öncesi poşet satışları arttı
Kurban Bayramı'nda vatandaşların en çok kullandıkları ürünler arasında olan poşetlerin satışında hareketlilik başladı. Ambalaj sektöründeki firmalar bayram hazırlıkları çerçevesinde gerekli poşet, branda ve muşamba hazırlıklarını tamamladı. Vatandaşlar ise büyükbaş veya küçükbaş hayvan kesimleri sırasında kurban kesim alanına serilmek üzere brandalar ile daha sonrasında parçalanan etleri taşımaya yönelik çeşitli boylardaki poşetlere ilgi gösteriyor. Küçük, orta ve büyük boy poşetlerin tanesi 3, 4 ve 5 liradan satılıyor.
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