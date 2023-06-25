İzmir’in üçüncü altın madeni için ÇED süreci başlatıldı

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kayyum tarafından yönetilen Koza Altın İşletmeleri'nin İzmir'in kuzeyinde açmayı planladığı 3'üncü altın madeni ile ilgili ÇED süreci başlattığını duyurdu. Şirket, Dikili'nin Gökçeağıl Mahallesi sınırlarında 12,28 hektarlık alanda 'Altın- Gümüş Madeni Açık Ocak İşletmesi' projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na başvuracak.

3 YIL AÇIK KALACAK

BAKANLIĞIN ÇED sürecini başlattığı ocak alanı İzmir- Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı'nda 'ormanlık' alanda yer alıyor. PROJE alanında yakınlarında zeytinlikler de yer alırken, en yakın konuta olan uzaklığı ise 460 metreye kadar düşecek. Bu ocak alanı Çukuralan'daki altın madenine de 5 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Şirket bu proje için 2 milyon 775 bin TL bütçe ayırırken, ocak alanının ömrü 3 yıl olarak belirlendi. 3 yıllık çalışma sürecinde 337 bin 500 ton cevher elde edilmesi ve çıkarılan cevherin Ovacık Altın Madeni'nde işlenmesi bekleniyor. Ocak alanındaki hammadde, patlatma yöntemiyle çıkarılacak.