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Haberler Ekonomi Türkiye’de ‘Akıllı yol’ dönemi başlıyor

Türkiye’de ‘Akıllı yol’ dönemi başlıyor

BARIŞ ŞİMŞEK
Türkiye’de ‘Akıllı yol’ dönemi başlıyor

TÜRKIYE, son 21 yılda bölünmüş yollar ile konforlu bir seyahat imkanına kavuşurken, ikinci aşama olarak bu yollar akıllı ulaşım sistemleri ile donatılacak. Kurban Bayramı'nın hemen ardından 5 Temmuz'da Türksat tarafından 5 bin 911 kilometre alanı kapsayacak fiber optik kablo haberleşmesi tesisi için ihale düzenlenecek. Hasdal- İstanbul Havalimanı arasındaki 30 kilometrelik alanda Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemleri (K-AUS) Test ve Uygulama Koridoru kurulacak. İhale ile öncelikle Hasdal-İstanbul Havalimanı arası ve Antalya otoyolları akıllı hale dönüşecek.

MOBİL UYGULAMA OLACAK

AKILLI ulaşım sistemleri için geliştirilecek mobil uygulama ile vatandaş konum bilgisini açtığında bulunduğu güzergahta trafik yoğunluğu, yol bakım çalışması, kaza, buzlanma ve sis uyarılarını görebilecek.

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