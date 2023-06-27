Aydın-Denizli Otoyolu hizmete açılıyor

Toplam uzunluğu 163 kilometre olan Aydın- Denizli Otoyolu, Kapıkule'den başlayıp, İstanbul üzerinden Marmara ve Ege Bölgeleri'ni kat ederek Akdeniz'e ulaşıp, kesintisiz otoyol ağının önemli bir parçasını oluşturacak. Aydın- Denizli Otoyolu'nun tamamlanmasıyla mevcut güzergâhtaki seyahat süresi 2 saat 15 dakikadan 1 saat 15 dakikaya düşecek. Yap-İşlet-Devret yöntemi ile hayata geçirilen Aydın-Denizli Otoyolu, Ege'nin önde gelen sanayi, ticaret ve turizm merkezleri olan Denizli ile Aydın illerini birbirine bağlayacak.

OTOYOLU KENDİSİ TEST ETTİ

Temeli Kasım 2020'de atılan ve 140 kilometre ana gövde, 23 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 163 kilometre uzunluğunda olacak proje kapsamında 94 köprü, 19 viyadük, 79 altgeçit ve 573 menfez inşa edilecek. Şimdiye kadar 62 milyon metreküp kazı, 55 milyon metreküp dolgu gerçekleştirilen otoyolda çalışmalar aralıksız sürüyor. Aydın'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aydın- Denizli Otoyol çalışmalarını yerinde inceledi. Ardından direksiyon başına geçerek yapımı devam eden otoyolun ilk kontrolünü bizzat kendisi yapan Uraloğlu, Aydın ve Denizli'nin konforlu bir yola kavuşacağını söyledi.

Uraloğlu "Aydın-Denizli Otoyolu'nun tamamlanmasıyla mevcut güzergâhtaki seyahat süresi 2 saat 15 dakikadan 1 saat 15 dakikaya düşecektir. Zamandan 1,9 milyar lira, akaryakıttan 500 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 2,4 milyar Lira tasarruf edeceğiz. Karbon emisyonunu da 61 bin ton azaltılacağız. İnşallah, otoyolumuzun Aydın sınırlarında yer alan 93 kilometrelik kesimini 29 Ekim 2023 tarihinde, yanı Cumhuriyetimizin 100. yılında hizmete açacağız. Projenin tamamını da 2024 yılı içerisinde hizmete sunmayı hedefliyoruz" dedi.

'MÜJDELER DEVAM EDECEK'

Ege'ye yatırım müjdelerimiz devam edecek diyen Uraloğlu, "Selçuk-Ortaklar-Aydın Yolu, Aydın-Muğla Ayrımı- Koçarlı-Söke Yolu ve Aydın- Denizli Otoyolu başta olmak üzere Aydın'da 8 karayolu projemiz devam ediyor. Selçuk- Ortaklar, Ortaklar-Aydın ve Aydın-Denizli Hızlı Demiryolunun etüt ve proje işlerini bitirdik. Selçuk-Ortaklar arasının proje çalışmaları tamamlayarak Bakanlığımız yatırım programındaki Ankara-İzmir Hızlı Tren projesi kapsamına aldık. 2009 yılında açtığımız bin 180 yat kapasiteli Didim Yat Limanı ile Aydın'ı yat turizmi açısından çok önemli bir merkeze dönüştürdük" ifadelerini kullandı.