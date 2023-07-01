Kuşadası’na bayramda kruvaziyer bereketi

KRUVAZİYER turizminin önemli merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesine bayramda 8 bin 247 turist taşıyan 4 gemi yanaştı. Kuşadalı turizmcilerin bayramda hem yerli turistten, hemde yabancı turistten yüzü güldü. Turizm sezonuna hava koşulları nedeniyle istediği gibi başlayamayan, denizi, kumu, güneşi, doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel değerleriyle dikkati çeken Kuşadası'nda Kurban Bayramı hareketliliği yaşanıyor. Kuşadası'nda hem yerli turist hemde yabancı turist akınına uğradı. Kuşadası Ege Port Limanı'na Bahama bayraklı "Silver Spirit" ve "Odyssey Of The Seas", Fransa bayraklı "Club Med 2" ve Hollanda bayraklı "Oosterdam" gemileri demirledi. Kruvaziyerlerden inen turistlerden bazıları tur otobüsleriyle İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryemana Evi'ni ziyaret etti.