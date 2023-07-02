İlçelerin gelişmişlik karnesi hazırlandı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan 2022 Yılı İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması (SEGE) Araştırması yayımlandı. 2022 Yılı SEGE Araştırması'nda ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişliği, "demografi", "istihdam ve sosyal güvenlik", "eğitim", "sağlık", "finans", "rekabetçilik", "yenilikçilik" ve "yasam kalitesi" olmak üzere 8 boyutta, 56 değişken kullanılarak değerlendirildi.

10 İLÇE 1. KADEMEDE

SEGE Araştırması'nda sıralama ilçelerin şehirleşme oranı, net göç hızı, kişi başına sosyal yardım tutarı, üniversite mezun oranı, kişi başına hekim sayısı, kişi başına belediye gideri, gayrimenkul birim satış fiyatı, atık hizmeti verilen nüfus oranı gibi pek çok değişkenle oluşturuldu. Değerlendirmede gelişmişlik skoru verilen ilçelerin kademeleri ve sıralamaları belirlendi. Araştırmaya göre birinci kademede 67, ikinci kademede 173, üçüncü kademede 175, dördüncü kademede 215, beşinci kademede 222 ve altıncı kademede ise 121 ilçe yer aldı.

İzmir 1'inci kademede 10 ilçe yer alırken, 2'nci kademede 14, 3'üncü kademede 2, 4'üncü kademede 3 ve 5'inci kademede 1 ilçe yer aldı. Sıralamanın ilk sırasında 3 bin 465 puanla Konak yer alırken Konak'ın arkasından ikinci sırada 3 bin 28 puanla Bornova, üçüncü sırada 2 bin 902 puanla Balçova, dördüncü sırada 2 bin 222 puanla Karşıyaka, beşinci sırada 2 bin 46 puanla Çiğli yer aldı.

NARLIDERE 10'UNCU

Altıncı sırada 2 bin 31 puanla Gaziemir, yedinci sırada bin 998 puanla Çeşme, sekizinci sırada bin 882 puanla Güzelbahçe, dokuzuncu sırada bin 768 puanla Urla, onuncu sırada ise bin 632 puanla Narlıdere yer aldı.

BAYINDIR, BEYDAĞ VE KİRAZ SON ÜÇTE

LİSTENİN son 3 sırasında Küçük Menderes Havzası'nda yer alan ilçelerin olması da dikkat çekti. Bayındır eksi 304 puanla 28'inci, Beydağ eksi 408 puanla 29'uncu, Kiraz ise eksi 599 puanla son sırada yer aldı.