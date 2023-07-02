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Haberler Ekonomi THY'den bayram rekoru! 309 bin yolcuya hizmet verecek

THY'den bayram rekoru! 309 bin yolcuya hizmet verecek

Bayram tatili sonrası dönüş yolculuğu başladı. Kurban Bayramı tatilinin son gününde Türk Hava Yolları (THY) 309 bin yolcuya hizmet vererek yeni bir rekora imza atacak.

DHA
THY’den bayram rekoru! 309 bin yolcuya hizmet verecek

Kurban Bayramı tatilini yurt içinde ve yurt dışında geçiren yolcuların tatilin son gününde dönüşü başladı.Bayram tatilinin son gününde Türk Hava Yolları (THY) 309 bin yolcuya hizmet vererek yeni bir rekora imza atacak.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Bugün THY tarihinde ilk defa günlük yolcu sayısında 300 bin eşiğini aşıyoruz. Planladığımız 1765 seferde 309 bin üzeri yolcumuzu misafir edeceğiz. Tüm kapasitemizi hizmete verdiğimiz bayram dönüşünde, iç hatlarda doluluk oranı yüzde 95'i aştı. Hayırlı, güzel yolculuklar" paylaşımında bulundu.

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