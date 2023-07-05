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Haberler Ekonomi Kira zammı yüzde 25’i geçemez

Kira zammı yüzde 25’i geçemez

Kira zammı yüzde 25’i geçemez

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, kira zammı konusunda yüzde 25 sınırı olduğunu belirterek, "Bu kiracıyı koruyan bir şey. Tahliye davası da 1 yılda bitmiyor. Arabuluculuk da 1 Eylül'de başlıyor" dedi.

Tunç, "Sözleşme olduğu için yüzde 25'i geçemez. Hukuki bir ihtilaf olur o zaman. Diyelim yüzde 26 yapmak istedi. Kiracı imzalamaz ama ev sahibi tahliyeye başvurursa onun da gerekçeleri var. Yüzde 25'lik artışı ödemiyorsa o konuda sıkıntı yok. İhtiyaç nedeniyle tahliye zaten yasada var. Bunu önleyemezsin. Çocuğunun ihtiyacı dolayısıyla olur" diye konuştu.

Bu konudaki davaların artmasına ilişkin de, "Kirayı artırmadıysa ev sahibi tahliye yoluna başvurmuştur. Bu kiracıyı koruyan bir şey. Tahliye davası da 1 yılda bitmiyor. Arabuluculuk da 1 eylülde başlıyor" ifadelerini kullandı.

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