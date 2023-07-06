  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Threads in Twitter out! Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın sahibi Meta'dan rakip uygulama

Threads in Twitter out! Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın sahibi Meta'dan rakip uygulama

Sosyal medyanın imparatoru olan Meta CEO'su Mark Zuckerberg, milyonlarca kullancısı olan Facebook ve Instagram'ı çatısında birleştirmesinin ardından Threads isimli uygulamasıyla bu kez de Twitter'a rakip oldu. Uygulama App Store ve Google Play Store üzerinden faaliyete girdiği ilk 7 saat içinde 10 milyon kullanıcıya ulaştı.

SEMANUR ARSLAN
Threads in Twitter out! Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın sahibi Meta’dan rakip uygulama

Meta CEO'su Mark Zuckerberg ortaya koyduğu Threads isimli uygulamasıyla Elon Musk'ın sahibi olduğu Twitter'a rakip oldu. Facebook ve Instagram'ı çatısında toplayan Zuckerberg, böylece Twitter'ı tahtan indirdi. Zuckerberg, resmi Threads hesabından yaptığı ilk paylaşımda "Haydi başlayalım. Threads'e hoş geldiniz" ifadesini kullandı.

iOS ve Android için 100'den fazla ülkede kullanıma sunulan Threads, faaliyete geçtiği andan itibaren milyonlarca kullanıcıya ulaştı. Uygulamayı duyuran Meta şirketi yaptığı açıklamada, Threads'in metin içeriklerini paylaşmak ve herkese açık sohbetlere katılmak için Instagram ekibi tarafından oluşturulmuş yeni bir uygulama olduğu duyurdu. Öte yandan Threads'ta karakter sınırının 500 olduğu belirtilen açıklamada bağlantılar, fotoğraflar ve beş dakika uzunluğunda videoların da paylaşılabileceği belirtildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA