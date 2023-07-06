Threads in Twitter out! Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın sahibi Meta’dan rakip uygulama

Meta CEO'su Mark Zuckerberg ortaya koyduğu Threads isimli uygulamasıyla Elon Musk'ın sahibi olduğu Twitter'a rakip oldu. Facebook ve Instagram'ı çatısında toplayan Zuckerberg, böylece Twitter'ı tahtan indirdi. Zuckerberg, resmi Threads hesabından yaptığı ilk paylaşımda "Haydi başlayalım. Threads'e hoş geldiniz" ifadesini kullandı.

iOS ve Android için 100'den fazla ülkede kullanıma sunulan Threads, faaliyete geçtiği andan itibaren milyonlarca kullanıcıya ulaştı. Uygulamayı duyuran Meta şirketi yaptığı açıklamada, Threads'in metin içeriklerini paylaşmak ve herkese açık sohbetlere katılmak için Instagram ekibi tarafından oluşturulmuş yeni bir uygulama olduğu duyurdu. Öte yandan Threads'ta karakter sınırının 500 olduğu belirtilen açıklamada bağlantılar, fotoğraflar ve beş dakika uzunluğunda videoların da paylaşılabileceği belirtildi.