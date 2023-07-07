Başkan Soyer, şoför esnafını mağdur etti

YENİ Asır Gazetesi'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kentteki ticari araç grupları için verdikleri çalışma ve güzergah izin belgesi ücretlerine yüzde 9 bin 900'ü bulan oranlarda zam yaptığını ortaya koyan manşeti büyük yankı uyandırdı. Soyer, 2 yıllık şoför tanıtım kartı ücretlerini bile 15 liradan yüzde 1567 artışla 250 liraya çıkardı. İşte bu durum dolmuş, taksi gibi araçlarda çalışan yüzlerce şoförü mağdur etti.

Şimdi ise, daha önce bu kartı almak için Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne başvuran ve 15 lirayı yatıran şoförlere şok mesajlar gelmeye başladı. Belediye, bu başvuru sahiplerinin 235 lira daha ödemesi gerektiğini belirtince İESOB da bu durumu şoförlere mesajla bildirdi. 200'den fazla şoför adayının bu şekilde mağdur olduğu belirtildi. Aynı mağduriyeti çalışma ruhsatı almak için başvuran tüm araç sahiplerinin de yaşadığı belirtildi. Onlardan da bu şekilde ek para istendiği kaydedildi.