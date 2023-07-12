  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Ünlü ‘Mermer Kebabı’ coğrafi işaretle tescillendi

Ünlü ‘Mermer Kebabı’ coğrafi işaretle tescillendi

MURAT ŞENBAKLAVACI
Ünlü ‘Mermer Kebabı’ coğrafi işaretle tescillendi
AFYONKARAHİSAR'IN İscehisar ilçesinin yöresel lezzeti 'mermer kebabı'na coğrafi işaret tescil belgesi verildi. İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, kültürel değerlerin gelecek kuşaklara aktarılıp kalıcı hale gelmesi için çalışmalar sürdürdüklerini belirtti. Bu kapsamda İscehisar'a özgü 'mermer kebabı'nın tescillendiğini aktaran Şahin, "Amacımız tescillenen markalarımızla kültürel mirasımızın ve varlıklarımızın bilinirliğini arttırıp tüm dünyaya tanıtmak, yerelden çıkıp ulusal bir lokasyona geçişi gerçekleştirmek" dedi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA