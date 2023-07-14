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Haberler Ekonomi Aydın Ovası’na yeni müjde

Aydın Ovası’na yeni müjde

KAZIM YÖRÜKCE
Aydın Ovası’na yeni müjde
TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Dalaman Çayı'nın, Aydın'daki Kemer Barajı'na bağlanması projesiyle ilgili müjde verdi. Savaş, tünellerin fizibilite çalışmalarının tamamlanarak ihaleye çıkarıldığını belirterek, "Aydın Ovası'nı suyla buluşturucağız. İlgili bakanlıklarımızla, milletvekillerimizle, kurumlarımızla ve yerel yönetimlerle el birliği içerisinde bu işi sonuçlandıracağız. Çiftçimiz kalkınacak, tarımımız gelişecek, ihracatımız artacak. Şehrimizin bu projesinin takipçisi olacağız" dedi.
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