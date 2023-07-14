Seyyanen yapılan artış güncellenecek

TBMM Genel Kurulu'nda, memur maaşı ve emekli aylıklarının artırılmasını içeren teklifin görüşmelerinde konuşan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, memur maaşlarına yapılan seyyanen zam ile ilgili bilgi verdi.

1,9 MİLYON EYT BAŞVURUSU

MUŞ, "Yapılan bu 8 bin liralık oranın, 'giderek eriyeceği' şeklinde bir değerlendirmede bulunuldu. Bu böyle değil, yapılan bu artışın 22 bin lira üzerinden yapılacağını ifade etmek isterim. Dolayısıyla, seyyanen yapılan artış bundan sonra yapılacak olan güncellemelerle beraber güncellenecektir, enflasyon içerisinde bir erimeye gidilmeyecektir, müsaade edilmeyecektir" dedi.

MUŞ, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından EYT düzenlemesinin yürürlüğe girdiği 3 Mart 2023 tarihi itibarıyla yoğun bir müracaat yapıldığını belirterek, "Bugüne kadar yaklaşık 1,9 milyon başvuru alınmıştır. Söz konusu başvuruların incelenmesi ve aylık bağlama süreçleri devam etmekte. Bu kapsamda toplam 1,6 milyon vatandaşımızın aylık bağlama işlemleri yapılmıştır" dedi.