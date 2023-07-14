Ticaret Bakanlığı’ndan gizli zamma geçit yok

Gıda sektöründe fahiş fiyat, sözde indirim ve tüketiciyi yanıltıcı davranışlara ilişkin Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan incelemelerde bir firmaya ait krem peynirde 160 gramlık ebatta satışa sunulan çeşidinin, gramaj değişikliği yapılarak 150 gramlık ambalaj içinde piyasaya arz edilmeye başlandığı, ancak bu bilginin vatandaştan saklanarak ürüne gizli zam uygulandığını belirledi.

TÜKETİCİLER YANILTILDI

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, tüketiciyi yanıltan ve alım gücünü etkileyen reklamlara ilişkin sürdürdüğü denetimlere ilişkin yeni kararlarını açıkladı. Bu kapsamda Kurul, söz konusu firmaya ait krem peynirde aynı ölçüdeki ambalaj içerisinde net miktarının azaltılmasının dolaylı biçimde birim fiyatının arttırılmış olmasına yol açtığını belirledi. Ürün ambalajlarında anılan gramaj değişikliğini tüketicilerin fark edebileceği "Yeni gramaj, ambalaj, miktar" gibi bir değişiklikte bulunulmadığı; bu durumun tüketicilerin gramaj değişikliğine ilişkin bilgilendirilmemeleri sebebiyle yanıltıcı nitelik teşkil ettiği ve ortalama tüketicinin ekonomik davranış biçimini etkileyerek bilinçli karar verme yeteneğini azalttığı sonucuna varıldı. Bu durumun yönetmeliğe aykırı olduğunu belirleyen Kurul, ürün reklamını ve ticaretini yasakladı. Kurul ayrıca gerçeği yansıtamayan indirim ve yerine getirilmeyen vaatler için de Şok ve A101'e ceza kesti. Şok markete 104 bin 103 TL idari para cezası kesen Kurul, A101'e ise 347 bin TL ceza kesti.

ANLAŞILIR AÇIKLANMALI

Kurul'un bu ayki toplantısının ana gündem başlığını reklamlarda yer alan ana vaat-istisna uyumsuzlukları oluşturdu. Söz konusu ana vaat-istisna uyumsuzluklarının, özellikle çeşitli kampanya reklamlarında, faydalanılabilecek maksimum indirim tutarı, kampanyadan yararlanmak için gereken minimum sepet tutarı gibi kampanyanın esaslı unsurlarına açık ve anlaşılır bir biçimde yer verilmemesi gibi örneklerle tüketicilerin karşısına çıktığı görüldü.

6 MİLYON TL CEZA KESİLDİ

REKLAM Kurulu, son toplantısında yakın markajına aldığı, tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklamlar ile haksız ticari uygulamalar hakkında erişim engeli dahil pek çok idari yaptırım uyguladı. Reklam Kurulu tarafından bu ayki toplantıda görüşülen 94 adet dosyadan 80'i mevzuata aykırı bulunmuş olup söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 6 milyon 70 bin 113 TL idari para cezası uygulanmasına ve ayrıca 6 adet dosya için erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verildi.