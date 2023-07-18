K1 yetki belgesinde yüzde 75 indirim fırsatı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Karayolu taşıma sektöründe faaliyet gösteren taşımacılarımızın e-Devlet üzerinden yapacakları işlemlerinde indirim limitlerini arttırdık. 32 bin 854 TL'ye kadar olan işlemlerde yüzde 5 indirim uygulanacak" dedi. Bakan Uraloğlu, yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde yapılan değişikliklere ilişkin açıklamada yapılan bir başka yeniliğin ise yurtiçi eşya taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren K1 belgeli vatandaşın, faaliyetlerini bırakmaları veya taşıtlarını satmaları halinde, taşıtı satın alanlara indirim imkânı getirildiğini söyledi.

Uraloğlu, "K1 belgeli kamyoncu esnafımız, faaliyetini bırakır veya emekliliği haiz olursa, taşıtlarını sattıkları ve muvafakat verdikleri kişiler için kalan belge süresi de göz önünde bulundurularak, K1 yetki belgesinde yüzde 75'e varan indirim imkânı sağlanacak" dedi. Yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde, varış noktasından önce otobüsten inen yolcular, taşımacı firmalar tarafından Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'ne (U-ETDS) bildirilmesiyle ilgili düzenleme yapıldı. Bu düzenlemeye göre varış noktasından önce otobüsten inen yolcular, anlık olarak U-ETDS 'ye bildirilecek.