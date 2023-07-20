Sürdürülebilir turizm için bir araya geldiler

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından turizm tesisleri için zorunlu tutulan 'Sürdürülebilir Turizm Belgesi' alınması için sayılı günler kala, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü öncülüğünde otel ve pansiyon işletmecilerine yönelik 'sürdürülebilir turizm sertifikası' toplantısı düzenlendi.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) öncülüğünde turizm sektörleri ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği halinde konaklama tesisleri için Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı kriterlerinin, turizm sektörünün sürdürülebilir büyümesini temin etmek için turizm paydaşlarının katılımıyla toplandı.

AYDIN Kültür Merkezi'ndeki toplantıya; Aydın İl Kültür ve Turizm Müdür vekili Ahmet Demir, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Vekili Neslihan Aktaş, TGA Yönetim Kurulu Üyesi, Ege Bölgesi Temsilcisi ve Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği (KODER) Başkanı Tacettin Özden, TGA Ülke Pazarlama Direktörü Ali Can Demir, TGA Sürdürülebilirlik ve Rekabetçilik Müdür Yardımcısı Vildan Şenteke ile otel ve pansiyon işletmecileri katıldı.