Rahatlığın markası Dr.Flexer’ı amerikalılar çok sevdi

Ayakkabı üretiminde Manisa'nın adını dünyaya duyuran firma 'Üçel Ayakkabı', 43. yılında gözünü Amerika pazarına dikti. Newyork' ta düzenlenen fuarda anatomik DR. FLEXER markası ile katılan firma, ağustos ayında da Las Vegas 'ta fuara katılacak. Firma Amerika'da ofis ve depo kurulumunu da tamamlama aşamasında. 10 yaşında ayakkabı boyacılığı ile iş hayatına atılan iş insanı Rıfat Sarı, yıllar sonra 1985 yılında ilk ayakkabı ihracatını Almanya'ya yaptı. Daha sonra Avrupa, Orta Doğu, Kafkasya, Orta Asya'da olmak üzere dünyanın 40'dan fazla ülkesine ayakkabı ihraç eden Sarı, 'Üçel Ayakkabı' ve DR. FLEXER markasıyla aldığı dünya kalite ödülü, Çin'e ilk ayakkabı ihraç eden ilk Türk firma, olma gibi birçok başarıya imza attı.

AĞUSTOS AYINDA LAS VEGAS'TAYIZ

Üçel Ayakkabı Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Sarı, "New York' da düzenlenen İTKİB' in organize ettiği 'Be To Be' etkinliğine katıldık. New York Fuarı etkiliydi. İkili görüşmeler sağlandı. Ürünlerimiz çok beğenildi. DR. FLEXER olarak markamızı Amerika'da tescil ettirdik. 7-9 Ağustos'ta Las Vegas'taki Magic Las Vegas 2023 Fuarı'na katılacağız."

MANİSA'DAN DÜNYAYA 43. YIL

"Üçel Ayakkabı olarak 43. yılımıza aynı tesisimizde ve bu yıl itibari ile kendi enerjimizi kendimiz üreterek girmiş bulunmaktayız. İstanbul İkitelli'deki showroom üzerinden yurt içi ve yurt dışına satışlar yapıyoruz. Türkiye'nin çeşitli noktalarında mağazalarımız DR.FLEXER marka adımızla yer alıyor. Ayrıca seçkin ayakkabı mağazalarında kendi markamızla ayakkabılarımız bulunuyor." "Eylül ayında AYMOD fuarında yerimizi alacağız. Üçel Ayakkabı olarak hem Türkiye'de hem de dünyada DR. FLEXER markamızla ses getirmeye devam ediyoruz".