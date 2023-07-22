GYODER’den kiraları düşürecek formül

Nüfus artışı, doğal afetler, göç hareketleri, yoksulluk gibi pek çok faktör insanların güvenilir ve uygun fiyatlı konutlara erişimini günden güne zorlaştırıyor. Tüm dünyanın gündeminde olan 'barınma' sorununa çözüm bulabilmek için Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) tarafından geliştirilen GYODER Yeni Konut Modeli'nin lansmanı gerçekleşti. 1.5 yıl önce 'Erişilebilir Konut Komitesi' kurduklarını söyleyen GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu, GYODER Yeni Konut Modeli'ni tanıttı.

RAKAMLAR DÜŞECEK

Mehmet Kalyoncu, "Konut üretme sürecinde en büyük maliyet arsa maliyeti. Kamu kuruluşlarının, yerel yönetimlerin veya benzeri kurumların elindeki arsalar, belli bir dönemde Kamu-Özel İşbirliği Yöntemi ile değerlendirilerek on binlerce düşük kiralı konut üretilebilir. Bu noktada GYODER Yeni Konut Modeli'ni oluşturduk. Yap-işlet-devret modeliyle, bireysel değil kamusal kiraya veren yapısını oluşturuyoruz ve kiracıyla kiraya veren arasındaki problemleri ortadan kaldırıyoruz. Model, arsa maliyetini sıfıra indirerek kiraları yarı yarıya düşürüyor" dedi. Kamu ve özel sektör iş birliği modeliyle kullanıma açılacak arsalarda konutların üretilmesi sağlanırken, arsaların mülkiyeti de devlette kalıyor. Kiralar ise, ev sahiplerinin kontrolünden çıkarılarak devletin hakkaniyetli denetimine ve kurumsal firmaların yönetimine veriliyor. Bu modelle konut üretimlerinin 1 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor. Kalyoncu, "Bu sayede düşük kira rakamlarıyla çevredeki yerleşim yerlerinin de ucuzlaması sağlanmış olacak. Bu sayede orta ve orta alt gelir grubunun hane halkı gelirinin % 30- 50'sini aşmayacak bir formülle barınma çözümü sunmuş olacağız" değerlendirmesinde bulundu.

'ARSA MALİYETİ YOK'

Bu modelin mekan bağımsız bir model olduğunu vurgulayan Mehmet Kalyoncu, "Üretilecek konutlar ne kadar şehrin merkezinde olursa o kadar merkezdeki kiraları düşürmeye yarar. Ama ne olursa olsun; arsanın maliyeti sıfırlandığı için burada mekanın etkisi de sıfırlanmış olacak. Biz bu modelle ciddi bir maliyet avantajı elde ederek kiraları yarı yarıya düşürüyoruz" dedi.

MODEL NASIL ÇALIŞACAK?

Kamu sözleşme süresince belirlenen arsayı izin ve imar süreçleri tamamlanmış, ruhsatlandırılmaya hazır veya ruhsatı alınmış biçimde hazırlar.

- Özel sektör, ilgili arsaya teklif verir ve en iyi teklifi veren kazanır. Şirketler minimum yıl üzerinden yarışabilir.

- Özel sektör, Özel Amaçlı Şirket kurar.

- Ticari üniteler için herhangi bir kısıtlama uygulanmaz. Serbest piyasa koşullarında kira bedeli belirlenip, görevli şirket tarafından tahsilat ve kiralaması yapılır.

- Konutlarda kiralama yapabilecek olma kriterleri devlet tarafından belirlenir.

- Kira ücretleri devlet tarafından belirlenir. Kira sözleşmeleri istenirse 3 yıl ve üzeri olabilir.

- Sözleşme süresi sonunda konutların mülkiyet hakkı devlete devredilecektir.

- Kamu özel sektör iş birliği modeline uygun olarak; ÖAŞ finansmanı bulur.

- Kamunun görevi; resmi tarafta arsa tahsisi, plan yapımı ve altyapıyı hazırlar.