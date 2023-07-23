İzmir’de kanserojen yumurta tehlikesi!

Yumurta hemen her evin vazgeçilmez gıdalarının başında geliyor. İzmir menşeili Ektav Tavukçuluk'un Tayvan'a ihraç ettiği yumurtalarda çıkan kanserojen madde gündemi sarstı. Uzmanların aynı yumurtaların İzmir ve yurt genelinde tüketilmiş olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtmesi üzerine yumurta alarmı verildi. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, "20 yıldır yasak olan antibiyotik grubuna rastlanmasının şaşkınlığını yaşıyoruz. Bu istisnai durum Türkiye'nin yumurta ihracatındaki başarısını gölgelememeli" dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı inceleme başlattığını duyurdu.

MERKEZİ BAYRAKLI'DA

Tayvan yarı resmi yayın organı CNA'daki habere göre 12-18 Temmuz arasında Türkiye'den alınan 5 parti yumurtada 'nitrofuran' isimli kanserojen madde tespit edildi. Yüz binlerce takipçiye sahip olan 'Gıda Dedektifi' Twitter hesabı, Tayvan yetkililerinin yayınladığı belgelerde Ektav Tavukçuluk bilgisinin yer aldığını iddia etti. Ektav Tavukçuluk avukatı ise, ürünlerin İzmir'de bir firma tarafından üretildiğini, kendilerinin ihracatçı olduğunu ifade etti. Bir kullanıcı ise 'Bu ürünler İzmir'de her noktada yok satıyor" dedi.

KAMUOYU İLE PAYLAŞILACAK

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, "Konunun takipçisiyiz. Yanlış yapanların en ağır şekilde cezalandırılması taraftarıyız. Antibiyotiğin nereden bulunduğunun araştırılmasını talep ediyoruz. Konuyu kamuoyuna tüm şeffaflığıyla açıklayacağız" dedi.

BAKANLIK: İNCELEME BAŞLATILDI

TARIM ve Orman Bakanlığı da konuyla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı. Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Haberde bahsi geçen "nitrofuran" maddesinin ülkemizde yumurta elde edilen tavuklar dâhil gıda elde edilmek amacıyla yetiştirilen hayvanlarda kullanımı yasaktır. Tayvan yetkili otoritesi tarafından Bakanlığımıza herhangi bir bildirimde bulunulmamış olmakla birlikte, Bakanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır. Söz konusu maddenin kullanıldığının tespit edilmesi halinde gerekli iş ve işlemler yürütülecektir."