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Haberler Ekonomi Fahiş kira fırsatçılarına ceza düzenlemesi

Fahiş kira fırsatçılarına ceza düzenlemesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın “Fahiş kira ve konut fiyatları için gerekirse ceza uygulayacağız” sözlerinin ardından gözler atılacak adımlara çevrildi. Piyasa ortalamasının üzerinde fahiş artışla “haksız kazanç elde edenlere” Türk Ceza Kanunu’nda yapılacak düzenleme ile farklı cezalar verilecek.

HAZAL ATEŞ
Fahiş kira fırsatçılarına ceza düzenlemesi

Yüzde 25 sınırına rağmen kiraları piyasa ortalamasının üzerinde artıran, fahiş kira artışına gidenlere yönelik Türk Ceza Kanunu'nda düzenleme yapılacak. TCK'da yapılacak düzenlemeyle fahiş kira artışı yapan ev sahiplerine hapis ve para cezası uygulanacak. Bir yıldan üç yıla kadar hapisle soruşturma, dava açılabilecek.

YENİ DÖNEMDE MECLİSE SUNULACAK

Haklarında 3 yılla soruşturma açılan fırsatçı ev sahipleri mahkemenin takdiri ile tutuklu da yargılanabilecek. Adalet Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca hazırlanacak yasal düzenleme yeni yasama döneminde Meclis'e sunulacak. Borçlar Kanunu'na eklenen geçici maddeyle Haziran 2022 tarihinde kira artış bedeline yüzde 25 sınırı uygulaması Temmuz 2024'e kadar uzatıldı. Kira tespit, tahliye, uyarlama, kontrat kaynaklı sorunlar, taşınmaz paylaşımı, kat mülkiyetinden kaynaklı uyuşmazlıklar, aidata ilişkin davalar zorunlu 1 Eylül itibariyle arabuluculuk sürecine tabi olacak. İhtilafların tamamı önce arabulucuya gitmek zorunda olup daha sonra dava açılabilecek. Arabuluculuk sürecini davayı açmak isteyen taraf başlatacak.

ODALARLA ORTAK ÇALIŞMA YAPILACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı da kiralık konut, gayrimenkul satışlarının gerçek değerinin üzerinde beyan edilmesi, vergilendirilmesi konusunda yoğun bir çalışma yürütüyor. Emlakçı odaları ile vergi daireleri bu konuda işbirliği yaparak vergi kaybı ve kayıt dışılığı önlemeyi amaçlıyor. Bakanlık ekipleri denetimlerde 5 yıl içinde ev alıp satanların kira ve gayrimenkulün değer artışı üzerinde beyanname vermeleri gerektiğini anımsatıyor. Büyükşehirler başta olmak üzere kiraların çok yüksek olduğu illerde memura il ve ilçe bazında kira desteği verilmesine yönelik çalışma da tamamlanacak.

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