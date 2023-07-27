Evlenenlere yaş sınırı olmaksızın dev destek

Evlilik yardımı, çeyiz parası olarak bilinen evlenme ödeneği, annesi veya babası vefat eden, ölüm geliri ya da aylığı alan kız çocuklarına nakdi olarak veriliyor. Evlilik desteği, hak sahibinin en son aldığı yetim aylığına göre hesaplanıyor. Hak sahipleri çeyiz parasını evlilik öncesinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na e-devletten başvurarak alabiliyor.

YETİM AYLIĞININ 24 KATI

Evlilik yardımında sigorta kolu ve yaş sınırı bulunmuyor. Evlenme ödeneğinden sadece SSK, Emekli Sandığı'ndan aylık alanlar değil Bağ-Kurlular da yararlanabiliyor. SSK, Bağ-Kur sigorta kolu üzerinden yetim aylığı alanlar aylığının 24 katı, Emekli Sandığı'ndan aylık alanlar da 12 katı üzerinden evlenme ödeneği alabiliyor. Dul olup yeniden evlenenler ikinci defa bu ödenekten yararlanamıyor. Boşanma durumunda anne ya da babadan yeniden gelir, aylık almak için iki yıllık sürenin dolması gerekiyor. Eşin vefatı durumunda aylık bağlanması için çeyiz parasının bitiş süresi beklenmiyor.

VERGİYE TABİ TUTULMUYOR

Evlenme ödeneğinin beş yıl içinde talep edilmemesi halinde hak düşüyor. Evlenme yardımları gelir vergisinden istisna olup vergiye tabi tutulmuyor. Evlilik yardımında herhangi bir yaş sınırı bulunmuyor. İkramiye hakkı bulunanlar ilk evliliğini 45 yaşında da yapsa alma hakkı bulunuyor. Evlenme ödeneği alan hak sahibinin aylığının kesildiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde yeniden hak sahibi olması halinde bu sürenin sonuna kadar gelir veya aylık bağlanmıyor. Bu durumda olanlar 60 genel sağlık sigortalısı sayılıyor. Evlenme ve ikramiyeden yararlanma durumunda diğer hak sahiplerinin aylık ya da gelirleri yeniden hesaplanıyor. Örneğin iki kız kardeş anne ya da babasından yetim aylığı alıyorsa birinin ikramiye alması durumunda öbürünün aylığı artıyor.

KİM NE KADAR ALABİLİR?

Temmuz zammıyla birlikte dul ve yetim aylıkları da arttı. En düşük emekli aylığı 7500 liraya yükseldiğinde yüzde 75 oranında dul ve yetim aylığı alanlar 5 bin 625 lira, yüzde 50 oranında hissesi olan 3 bin 750 lira, yüzde 25 hissesi olan da 1875 lira maaş farkı dâhil yeni ödeme almaya başladı. Buna göre SSK'dan 5 bin 625 lira dul ve yetim aylığı alana 135 bin lira, yüzde 50 hisseyle 3 bin 750 lira alana 90 bin lira, yüzde 25 hisseyle 1875 lira alana da 45 bin lira ödenecek. Emekli Sandığı kapsamında 5 bin 625 lira aylık alan ise 12 aylık dönemi kapsayacak şekilde 67 bin 500 lira evlilik desteği alacak. Sigortalı çalışan kadınlar, ölüm aylığı veya geliri alamadığı için çeyiz parası uygulamasından yararlanamıyor. Erkeklerin de böyle bir hakkı bulunmuyor. Evlenme tarihi nüfus kütüğünde güncellenmediyse dilekçeyle beraber evlilik cüzdanının bir örneğinin SGK'ya verilmesi gerekiyor.