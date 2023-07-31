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Haberler Ekonomi Bazı vergilerin ödeme süresi 4 Ağustos'a uzatıldı

Bazı vergilerin ödeme süresi 4 Ağustos'a uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB), 2023 yılına ait gelir vergisi ile motorlu taşıtlar vergisinin 2. taksiti ödeme süresinin 4 Ağustos'a kadar uzatıldığı bildirildi.

AA
Bazı vergilerin ödeme süresi 4 Ağustos’a uzatıldı

GİB'in internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 31 Temmuz 2023 tarihli ve 158 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 31 Temmuz 2023 günü sonuna kadar ödenmesi gereken bu yılki gelir vergisinin 2. taksiti, motorlu taşıtlar vergisinin 2. taksitinin ödeme süresi, 7440 sayılı Kanunun peşin ve 1. ile 2. taksitlerinin ödeme süresi ile verilmesi gereken 2023/Haziran dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 4 Ağustos günü sonuna kadar uzatıldı.

Öte yandan e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken "Elektronik Defter Beratları"nın yüklenme süresi de söz konusu güne kadar uzatıldı.

Kaynak: AA

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