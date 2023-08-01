Migros’tan kınalı bamya mutfak atölyesi

Çiftçi ve kooperatiflerle Türkiye'nin tarım haritasını birlikte çıkartarak tüketiciye ulaşmayı odağına alan Migros, yerel üretime desteğini sürdürüyor. Migros, Bornova'nın coğrafi işaretli ürünü kınalı bamyanın daha geniş kitlelere duyurulmasını sağlamak amacıyla Bornova Tarımsal Kalkınma Kooperatifi iş birliği ile Migros Forum Bornova Aile Kulübü'nde mutfak atölyesi gerçekleştirdi.

YERELLEŞMENİN ÖNEMİ

Etkinlik, Bornova İlçe Tarım Orman Müdürü vekili Serkan Gülez, Bornova Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Göksel Eralp, Bornova Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ceren Ertopçu ve Migros Kuzey Ege Bölge Direktörü Özgür Güneş Fırıldak'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Forum Bornova Migros Aile Kulübü'nde düzenlenen etkinlik, yoğun ilgiyle karşılandı. Mutfak atölyesinde ilk olarak katılımcılarla kınalı bamyanın üretim süreciyle ilgili detaylar paylaşıldı. Yerelleşme farkındalığının artmasını sağlayan etkinlikte hazırlanan bamyalı yemekler tadıyla katılımcıların beğenisini kazandı.