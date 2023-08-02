Vestel gönüllüleri çevreyi temizleyerek örnek oldu

Türkiye'nin teknoloji devi Vestel, çevre farkındalığı projeleri kapsamında, tüm üretimini gerçekleştirdiği Manisa'da düzenlenen çevre temizliği etkinliğine katıldı. Zorlu Holding'in 'Kıvılcımlar' hareketine bağlı 30 Vestel gönüllüsü Manisa Çiftlik Park'ta bulunan mesire alanında çevre temizliği yaptı. Etkinlikte 50 torba çöp toplanarak Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teslim edildi. Vestel, ürün ve hizmetleriyle sadece şirketin değil, bireylerin de karbon ayak izini azaltmalarına destek olmaya devam edeceğini gösterdi.