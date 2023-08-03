Çalışanın başka şirkete geçişi kısıtlanamaz

İş gücü piyasasında birbirlerinden çalışan almamaya yönelik centilmenlik anlaşmaları yapılması suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla bazı teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma sürecinde soruşturma tarafı teşebbüslerin, birbirlerinin çalışanlarının istihdam edilmesini engellemeyi ve çalışan hareketliliğini kısıtlamayı konu alan çalışan ayartmama anlaşması yapıp yapmadıkları incelendi.

DEĞER KAYBI YAŞANIYOR

Bu anlaşmaların temelinde, işverenlerin en önemli girdilerden olan emek üzerinde rekabet etmekten karşılıklı olarak vazgeçmelerinin yattığı tespit edildi. Çalışan ayartmama anlaşmaları emek faktörünün teşebbüsler arasındaki hareketliliğini azaltmasının yanı sıra emeğin karşılığı olan ücretlerin suni şekilde gerçek değerini bulamamasına da yol açabiliyor. Sonuç olarak çalışanların dağılımında etkinsizlik doğuyor ve iş gücü piyasalarındaki rekabetçi yapı zarar görebiliyor.

TOPLAM 151 MİLYON TL CEZA

Böylece Rekabet Kurulunca iş gücü piyasasına yönelik centilmenlik anlaşmalarıyla rekabete ilişkin kanunu ihlal ettikleri gerekçesiyle söz konusu 16 teşebbüse toplam 151 milyon 148 bin lira cezası verildi. Soruşturma süreci devam eden, rekabete aykırı çalışan ayartmama anlaşmalarına taraf olmak suretiyle söz konusu kanunun ilgili maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle, birçok firmaya da para cezası verildi. Ayrıca, dosya konusu iddialar çerçevesinde Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri tespit edilemediğinden idari para cezası verilmesine gerek olmadığına karar verilen 21 firma belirlendi.