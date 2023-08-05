Depremzedenin kredi borcu 6 ay ertelendi

Deprem bölgesindeki esnafın Halkbank'tan 6 Şubat 2023 ve öncesi tarihlerde kullandığı düşük faizli kredilerden doğan borçlarının geri ödemesi, vade tarihinden itibaren 6 ay süreyle ertelendi. Karar 6 Ağustos'ta yürürlüğe girecek. 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle işleri veya işletmesi zarar gören esnafın kredi ödemeleri daha önce de 6 aylığına faizsiz ertelenmişti. Ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yeni erteleme kararının alınacağını açıklamıştı. Şimşek, söz konusu il ve ilçelerde bu kapsamda 64 bin 191 esnaf ve sanatkârın 9.5 milyar lira kredi bakiyesi bulunduğunu ifade etmişti.