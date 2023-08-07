DASK’tan deprem sonrası destek

Deprem yaşandığından beri bütün Türk halkı, kurumlar ve kuruluşlar depremzedelerin yaralarını sarmak için tek yürek oldu. Bölgeye destekler ise sürüyor. Doğal Afet Sigortalar Kurumu (DASK) da bu sürecin en önemli bileşenlerinden biri konumunda. Açıklanan son veriler göz önünde bulundurulduğunda 31 milyardan fazla destek yapıldı.

DOĞRU BEYAN GEREKİYOR

DASK, hasar ihbar sayısının 586 bine ulaştığını açıkladı ve yaptırmak istiyorsanız da metrekare bilgisinin önem taşıdığına dikkat çekildi. Kurum tarafından 530 bin dosyanın işlemi tamamlandı. İşlemi devam eden 23 bin dosya ve 33 bin de eksik evraklı dosya bulunuyor. Asrın felaketi sonrası DASK'ın değeri bir kez daha ortaya çıktı. Aynı zamanda eksik beyanda bulunanlar ise yaşanacak afetler sonrasında eksik tazminat alma riskiyle karşı karşıya kalıyor.

'BİREBİR DOĞRU OLMALI'

Türk Reasürans Genel Müdürü ve DASK Teknik İşletmecisi Selva Eren nelere dikkat edilmesi gerektiğini açıkladı. Eren, "Sigorta yaptırmak için aracı kurumlar üzerinden doğru telefon numaralarının, iletişim bilgilerinin mutlaka poliçenin üzerinde olmasına dikkat etmeleri çok önemli. Metrekare bilgisinin mutlaka birebir doğru olması, gerçek metrekarelerle yapılması oldukça önemli" dedi.

ZORUNLU AFET SİGORTASI KARARI

DASK'IN kapsamının genişletilmesi çalışmaları da tamamlandı. Artık zorunlu deprem sigortası kavramı yerini afet sigortasına bırakacak. Sel, orman yangını, heyelan gibi tüm doğal afetler teminat kapsamında yer alacak. Düzenlemelerin kısa sürede yapılması ve ZASK poliçelerinin 01 Ocak 2024'ten itibaren hayata geçmesi hedefleniyor.