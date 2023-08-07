ESBAŞ’tan açıklama: İhracat 1,5 milyar dolar

EGE Serbest Bölgesi'nin ocak-temmuz dönemindeki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,35 artarak 1,5 milyar dolara yükseldi. Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi AŞ (ESBAŞ)Yürütme Kurulu Başkanı Faruk Güler, bölgenin ticaret hacminde ve ihracatında kaydedilen yüksek artış oranlarının küresel ticaretteki durgunluk döneminde gerçekleştiğine dikkati çekti. Güler, "2022 yılında küresel ticaretteki büyümeye karşılık, yüksek enflasyon ve sıkılaşan finansal koşulların yatırımları baskılamasından kaynaklı küresel ticaret önceki yıldan daha kötü. Son iki yıldaki ihracat artışı ise yüzde 16 ve yüzde 10 gibi çift hanelerdeydi. Ama bölgemiz son 3 yıldır küresel ekonomideki kötü gidişattan pozitif ayrışmayı başardı" ifadelerini kullandı.