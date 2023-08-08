Klima taktıran kiracı evinden oldu

Son yıllarda ev sahipleri ile kiracılar arasında yaşanan 'tahliye' kavgaları, hukuk literatürüne geçecek örnekler vermeye devam ediyor. Son olarak bir ev sahibi, kiracı eve klima taktırdığı için dairenin boşaltılmasını istedi. İstanbul Pendik'te oturduğu evin aşırı sıcak olması nedeniyle klima taktıran E.S., ev sahibinin daireyi boşaltmasını istemesi karşısında neye uğradığını şaşırdı. Bir süredir Kira ücreti konusunda ev sahibi ile sorunlar yaşadığını söyleyen E.S., "Kiralar uçuk bir hal alana kadar kendisiyle güzel ve seviyeli bir iletişimimiz vardı. Geçen yıl kira zammı döneminde, ev sahibime enflasyon oranında artış yapmayı teklif ettim. Yüzde 25 oranında zamlı kirayı gönderip konuyu kapatmak da bir seçenekti ama bunu yapmak istemedim.

Hatta makul bir ücrette uzlaşmaya da hazırdım. Ama teklifim sonrasında ev sahibi adeta çılgına döndü. Kendi kafasına göre bir ücret belirledi ve onu istedi. İstediği miktar ödediğim kiranın iki katına yakındı" dedi. Henüz beş yılını doldurmadığını ve ev sahibinin evden çıkması için klimayı bahane ettiğini söyledi. E.S. "Ev sahibi "Neden klima taktırdığını söylemiyorsun? Duvarları deldirmeye hakkın yok, klimayı sökün" diyerek evi boşaltmamızı söyleyip gitti. Sürekli bunu bahane ederek mesajlar atıyor. Bu olay eşimle beni çok huzursuz etti. Eşime ve çocuğuma bir şey olacak diye korkuyorum" dedi.

HUKUKA GÖRE İZİN ALMASI ŞART

Konuyla ilgili Avukat Taylan Tekinalp, "Her şeyden önce konuta klima taktırılması konutun duvarında delik açılmasına neden olabiliyor. Bu da konutta değişiklik veya yenilik yapılması anlamına gelir. Dolayısıyla eğer klimanın dış ünitesi ile bağlantı kurulabilmesi adına konutun duvarında delik açılması kaçınılmazsa, bu durumda Türk Borçlar Kanunu'nun 321'inci maddesi gereğince mutlaka kiraya verene danışılmalı ve onun yazılı onayı alınmalı. "Ancak bu noktada kiraya verenin klima için onay vermesi zorunlu değil. Bu tamamen onun iradesine bağlı. Zira klima bulunmaması taşınmazın kullanım amacına aykırı teslim edildiği anlamına gelmeyecektir" dedi.