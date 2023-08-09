Çandarlı Limanı’na dünya devi talip oldu

Tekirdağ'da kurulu olan ve en son dünyadaki ilk 100 konteyner limanı arasına girerek dikkatleri çeken Asyaport ile Mediterranean Shipping Company (MSC), İzmir'de bulunan Çandarlı Limanı'na talip oldu. Asyaport'un Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer verdiği bir röportajda, "Türkiye'ye inanıyoruz ve güveniyoruz. Şartlar olgunlaşırsa milyar dolarlık lojistik yatırımına hazırız" dedi.

"DEMİRYOLU KURULMALI"

Mediterranean Shipping Company ile birlikte yatırım iştahlarının sürdüğünü dile getiren Ahmet Soyuer, "Yumurtalık'ta konteyner limanı ihalesi açılırsa talipliler arasına biz de gireriz. Ege Bölgesi'nde Çandarlı Limanı yarım kalmış bir proje. O projeyi tamamlayıp hayata geçirebiliriz" diye konuştu. Ancak Çandarlı'da demiryolu bağlantısı olması gerektiğini vurgulayan Soyuer, "Demiryolu bağlantısı projeye konulur ve ihaleye

çıkılırsa Çandarlı Limanı ile de ilgileniriz" ifadelerini kullandı.

"ALSANCAK PLANIMIZ YOK"

Soyuer, İzmir Alsancak Limanı'na talip olup olmayacakları ile ilgili soruya ise, "Biz ek yatırım yapılacak olsa da hazır limanlarla ilgilenmeyiz. Sıfırdan yapılacak liman projeleri daha çok ilgimizi çekiyor" yanıtını verdi. Soyuer, "İlk defa bu sene, dünyadaki ilk 100 konteyner limanı listesine girdik. 2021 ve 2022'de 1.7- 1.8 milyon konteyner elleçleme ile listeye 100'üncü sıradan yerleştik" diye konuştu. Dünyanın en büyük on limanından biri olması planlanan ve 697 milyon lira harcanan Kuzey Ege Çandarlı Limanı, AK Parti'nin 2023 yatırım programında öncelikli listeye alınmıştı. Liman ile ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın İzmir ziyaretinde konu gündeme gelmişti. Varank rüzgar enerjisi yatırımcılarına, Çandarlı Limanı'yla bütünleşik bir sanayi bölgesi kurulması önerisinde bulunmuştu.

GIANLUIGI APONTE İLE DÜNÜR

Ahmet Soyuer, kızı Ela'nın Diego Aponte ile evlenmesiyle konteyner taşımacılığı, liman işletmeciliği ve kruvaziyer gemi sahipliğinde dünya devi MSC Group'un patronu Gianluigi Aponte ile dünür olmuştu. Baba Gianluigi Aponte MSC Group Yönetim Kurulu Başkanı, oğlu Diego Aponte CEO, Ela Aponte de limanlardan sorumluydu. 8 Kasım 2004'te ilk torunları Asya'nın doğumu üzerine Ahmet Soyuer, eşi ile birlikte bir süre Cenevre'de kalınca, iki aile iyice kaynaşmıştı. İki aile daha sonra Asyaport'ta ortak olmuştu.