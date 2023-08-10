Orkinos ihracatında 40 milyon dolara ulaşıldı

Su ürünlerinde önde gelen ihracat kalemlerinden orkinosta ihracat geliri, Türkiye'nin avlanma kotasının yükseltilmesinin sonucu olarak yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43 artışla 40 milyon dolara ulaştı. Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan "Balıklarımız Japon ustalardan tam not alıyor. Çiftliklerde yetişen orkinosların ağırlığı 600 kilograma kadar çıkıyor. Bundan dolayı orkinoslara denizlerin büyükbaşı diyoruz. 2023 sonunda orkinos ihracatımızın 150 milyon dolara ulaşacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

SU ürünlerinde önde gelen ihracat kalemlerinden orkinosta ihracat geliri, Türkiye'nin avlanma kotasının yükseltilmesinin sonucu olarak yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43 artışla 40 milyon dolara ulaştı. Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan "Balıklarımız Japon ustalardan tam not alıyor. Çiftliklerde yetişen orkinosların ağırlığı 600 kilograma kadar çıkıyor. Bundan dolayı orkinoslara denizlerin büyükbaşı diyoruz. 2023 sonunda orkinos ihracatımızın 150 milyon dolara ulaşacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.