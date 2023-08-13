Çeşme’de satışa çıkacaktı SİT bölgesi ilan edildi

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, kentteki arkeolojik SİT alanlarına yenilerini ekledi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na devredilen Çeşme 16 Eylül Mahallesi'ndeki 16 bin 725 metrekare büyüklüğündeki 7938 ada, 2 parsel alan satışa çıkarılması planlanıyordu. Yapılan incelemeler sonrasında mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait parselde Roma Dönemi'ne ait temel kalintı izleri, duvar kalıntısı ve yoğun seramik parçaları ile çatı kiremidi parçası gibi kültür varlıkları tespit edilince, arkeolojik SİT bölgesi ilan edildi.