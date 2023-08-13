Sıcak hava dalgası yaz meyvelerini de vurdu

ZİRAAT Mühendisleri Odası (ZMO) İzmir Şube Başkanı ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Hakan Çakıcı, Türkiye'deki yüksek hava sıcaklıklarının insanların yanı sıra tarımsal ürünleri de etkilediğini söyledi.

Yaz meyvelerinde 'güneş yanığı' oluştuğunu belirten Dr. Çakıcı, ürün rekoltesinde ve kalitesinde düşüş yaşandığını dile getirerek, "Özellikle üzüm, şeftali ve kirazda güneş yanığı oluşuyor. Sıcak rüzgarların esmesi de zarara neden oluyor. Kalitesi bozuk olan meyveler, tezgaha gelmeden meyve suyu olarak değerlendiriliyor" dedi.