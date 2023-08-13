““Tabldot yemek 60 liradan ucuz ise hilelidir”

Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı İbrahim Uğur Toprak, et başta olmak üzere bitkisel ürünlerin aşırı pahalı hale geldiğini belirterek yemek fabrikalarının dört kap yemeği en iyimser rakamla 60 liraya verebileceğini söyledi.

"MATEMATİK ORTADA"

Başkan Toprak, 40-45 liraya aynı yemeği veren işletmelerle ilgili önemli açıklamalarda bulunarak, "Yemek sektörünün temelinde gıda maddeleri var elbette ve o gıda maddeleri sürekli zamlanıyor. Bu işin en önemli unsurlarından biri de nakliyesidir. Akaryakıt fiyatları durmuyor. İşçilik ciddi bir maliyet. Bunları üst üste koyduğunuzda bugün kabaca 60 liranın altında dört kap yemeği işyerlerine kapı teslim vermek çok zor" dedi.

Hala 40-45 liraya yemek satan fabrikalar olduğunu vurgulayan Toprak, "Matematik ortada. O kadar düşük fiyata yemek veriliyorsa, o fiyatı kabul edenlerin bir daha oturup düşünmesi lazım. Et maliyetinin 35 lira olduğu bir yerde nasıl olur da 45 liraya yemek satılabilir? Bir takım hilelere başvuracaksınız demektir" şeklinde konuştu.