Yerli motor Yeni ALTAY Tankı’na güç verecek

TÜRK savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen Yeni ALTAY Tankı ve yerli güç grubu, yürütülen testlerle seri üretim için hazırlanıyor. BMC Savunma Genel Müdürü Mehmet Karaaslan, Yeni ALTAY Tankı, Altuğ 8X8 ve Yeni Nesil FIRTINA Obüsü projelerinin güncel durumuna ilişkin bilgi verdi. Yeni ALTAY Tankı'nı birkaç ay önce düzenlenen törenle testler için Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim ettiklerini belirten Karaaslan, tankta eskisine göre bir dizi yenilikler ve geliştirmeler söz konusu olduğunu bildirdi. Yerli güç grubunun tankı yürütmeye başlamasının çok yakında gerçekleşeceğini belirten Karaaslan, "Güç grubunun sadece bir testi 10 ay sürüyor, dolayısıyla bir süreç ama planı içinde gidiyor. 250 tanklık paketin ortalarında yerli ve milli motor ve transmisyonumuzu ALTAY'a entegre edip bu konudaki dışa bağımlılığı da tamamen ortadan kaldırmak istiyoruz. 2025 başına kadar Yeni ALTAY testlerini ve fabrikayı bitirip yıl içinde de seri üretim tanklarının devamını Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim etmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.