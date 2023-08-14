Çeşme’de beach fiyatları adeta uçuşa geçti

İzmir'in gözde tatil ilçesi Çeşme'de özel beachlere giriş ücretleri ve yüksek yeme-içme fiyatları tartışılırken, ompaparazzi isimli bir mekanın müşterilerden istedikleri gündem oldu. Türkiye'nin önemli tatil noktalarından Çeşme ve Alaçatı bu yıl da pahalılıkla gündeme geldi. Alaçatı/paraçatı benzetmesi 2023'ün yazında adeta tavan yaptı.

REZERVASYON DA YETMİYOR

Geçen yıla göre her şey zamlanırken özel beachlere giriş fiyatları da arttı. Momo beach gibi ünlü mekanlarda girişler 1500 liraya kadar çıktı. Bazı beachler giriş ücretlerini biraz düşük tutsalar da içeride harcama zorunluluğu ve alt limit getirdi. Bu da iki kişi gidilen bir beach club'ta ortalama masrafı 5 bin lira seviyelerine yükseltti. Bu durum ise tatilcilerin tepkisine neden oldu. Öte yandan Instagram'da rezervasyon alan ompaparazzi isimli mekanın talepleri ise 'yok artık' dedirtti. Haftasonu giriş ücreti için 500 TL alan ve bunun üzerine 800 TL harcama limiti belirleyen işletmenin talepleri tepki aldı. Rezervasyonların 13.00 sonrası geçersiz sayılacağı belirtilen paylaşımda, "Rezervasyonunuz olsa da içeriye giriş onayı tamamen kapı inisiyatifindedir. Kişi başı harcama kuralımız 800 TL'dir. Giyiminizin plaja uygun olmasını ve abartılı makyajdan kaçmanızı önemsiyor ve rica ediyoruz" denildi.