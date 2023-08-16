İlk kez konut alanlara çok cazip kredi

İlk kez konut alacaklar için gündemde olan konut kredisi düzenlemesinin detayları ortaya çıktı. İlk kez ev sahipleri olacaklar için yeni konut kredisi düzenlemesinde 180 ay vade ve 1.20 seviyelerinde faiz ile çeşitli kampanyalar yapılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, geçtiğimiz günlerde finans dünyası ile buluşması kapsamında yaptığı konuşmada düzenlemenin ipuçlarını verdi. Yılmaz, ilk kez ev sahibi olacakları teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durulduğunu vurguladı ve bu konuda Merkez Bankası'nın da çalışmaları var. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile birlikte önümüzdeki dönemde yeni adımlar bekliyoruz dedi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlık ettiği Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Toplantısı dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Yılmaz, yeni dönemde meclisin gündemine sunmayı planladıkları çalışmaların altını çizerek "Masa etrafında yer alan tüm paydaşlarımızla Türkiye'de yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik reform sürecine ilişkin irademizi yeniden güçlü bir şekilde vurguluyoruz. Bu kapsamda YOİKK önerilerinden doğan mevzuat paketlerini yapısal reform çalışmaları kapsamında yeni dönemde meclisimizin gündemine sunmayı planlıyoruz. Dolayısıyla temel çerçevemiz sürdürülebilir istikrarlı bir kalkınma süreci" dedi.