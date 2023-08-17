Padişah torunlarının oteli Avcılar’a KISMET oldu

İzmir Balçova'da bulunan Ege Park Alışveriş Merkezi ve Encore Oteli'nin bulunduğu gökdelenin ünlü iş insanı Mehmet Bektur'un başında bulunduğu Tınaztepe Sağlık Grubu tarafından satın alınmasının ardından bir önemli satış haberi de Kuşadası'ndan geldi. Son Osmanlı Padişahı Vahdettin'in torunları tarafından yaptırılan ve yıllar boyunca birçok yabancı kral, kraliçe ve devlet başkanını ağırlayan Kuşadası'ndaki Kısmet Otel'in, İzmir'in dev kuruluşlarından Avcılar İnşaat tarafından satın alındığı öğrenildi. Satış sözleşmesine Avcılar İnşaat Başkanı İdris Avcı ile otelin sahibi olan Hanzade Özbaş Osmanoğlu ve diğer hissedarların imza attığı ifade edildi.

KARMA BİR PROJE OLACAK

Ege Park Balçova AVM'nin satış fiyatı 35 milyon dolar olarak duyurulmuştu ancak, Kısmet Otel satışının bedeli konusunda ise bir açıklama yapılmadı. Edinilen bilgiye göre Avcılar İnşaat, Kısmet Otel'in bulunduğu yerde içinde rezidans ve otelin de yer aldığı Türkiye'nin en iyi karma projelerinden birini hayata geçirmek istiyor. Proje ile ilgili çalışmaların sürdüğü belirtiliyor. Geçtiğimiz yıl medyada, İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth, İran Şahı Rıza Pehlevi, yine dünyadan pek çok ünlü sanatçı, devlet adamı, kral ve kraliçeleri ağırlayan Kısmet Otel'e, yanındaki Setur Marina'nın sahibi Koç Holding'in de talip olduğu yönünde haberler çıkmıştı.

Hanzade Özbaş Osmanoğlu

Türk turizminin simge otelleri arasında sayılan Kısmet Otel'le ilgili Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASKİ, yapılandırma başvurusu yapılan 380 bin liralık su borcunu bahane ederek 2021 yılında icradan satış işlemi başlatmıştı. Ancak Hanzade Özbaş Osmanoğlu su borcunu tek kalemde ödeyerek icradan satış işlemini durdurmuştu.

İdris Avcı

'DEĞERİNİ BİLECEK KİŞİ'

O tarihte Yeni Asır'a konuşan Osmanoğlu, "700 milyon liraya yakın bedelle alıcıları olan bir oteli, 380 bin liralık ana borcu nedeniyle ASKİ nasıl ve neden icradan satıya çıkarmıştır? Biz aile olarak bunu anlamış değiliz. Otele 700 milyon liraya alıcı var. 380 bin lira için icradan 97 milyona satacaklardı. Ama borcu ödeyip kapatmış olmamıza rağmen bu işin peşini bırakmayacağız ve kendilerinden hesap soracağız. Yargı önünde onlarla hesaplaşacağız. Burada amaçları üzüm yemek değil, bağcıyı dövmekti. Ancak yapılandırması yapılan borcu tek seferde ödemiş olmamız sonucunda eminim hesapları alt üst olmuştur. Bu otel büyük bir miras. Bu otel icradran değil, hakkını ve değerini veren ve bundan sonra da değerini bilecek bir kişiye satılacaktır. Gerçek değerinin altında kimse alamaz" demişti.