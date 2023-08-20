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Haberler Ekonomi Ayçiçeğini vuran kuraklık çeltikte de endişelendiriyor

Ayçiçeğini vuran kuraklık çeltikte de endişelendiriyor

HABER MERKEZİ
Ayçiçeğini vuran kuraklık çeltikte de endişelendiriyor
TÜM yurtta olduğu gibi Trakya da kurak yıllarından birini yaşıyor. Yüksek seyreden sıcaklığa yakalanan ayçiçekleri yeteri kadar dane oluşturamadı. İçindeki suyunu, çok kısa sürede kaybeden mahsulde istenen kalitede yağ vermedi. Kuraklık stresinin ayçiçeğini vurduğunu belirten uzmanlar benzer bir durumun çeltikte de yaşanabileceğini söyledi. Sıcak günlerin devam etmesi halinde çeltik üretiminde de söz sahibi Trakya'da üretici ayçiçeğinde yaşadığı akıbetin pirinç üretimine de sirayet edeceğini düşünüyor. Tekirdağ Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı: - "Su kaynaklarımızın azalması nedeniyle bazı ilçelerde yapılan çeltik ekimi de azaldı. Suyun azalması çeltik üretimini de etkiledi" dedi.
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