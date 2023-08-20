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Haberler Ekonomi Türkiye, dünyanın FinTek üssü olma hedefine yakın

Türkiye, dünyanın FinTek üssü olma hedefine yakın

HABER MERKEZİ
Türkiye, dünyanın FinTek üssü olma hedefine yakın
TÜRKİYE Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) Yönetim Kurulu Üyesi, PayFix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Kork, FinTek alanının gelecekte birçok sektörle yönünü şekillendireceğini söyledi. Kork, "Türkiye'nin yatırımları sayesinde bölgesel bir FinTek merkezi olma hedefine yakın. Türkiye'deki genç ve teknolojiye yatkın nüfusun mobil bankacılık ve dijital finansal hizmetlere olan ilgi ve talepleri Türkiye fintek girişimlerini büyümeye iten sebeplerden biri" dedi.
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