Son dakika: CHP'de Burcu Köksal'a kesin ihraç talebi

Cumhuriyet Halk Partisi, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.
CHP Sözcüsü Zeynel Emre, "Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettik." dedi.
AHaber muhabiri İlter Yeşiltaş canlı yayında şu bilgileri aktardı:
"CHP, Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceğine yönelik iddialar ve bu dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin bir değerlendirme yapıldı ve Burcu Köksal'ın CHP'den kesin ihracı istemiyle disipline sevki konusunda karar çıktı. Burcu Köksal'ın AK Parti'ye katılacağı ifade ediliyor."
CHP'DE ÖZGÜR ÖZEL'E SESSİZ ÖFKE! 20 İSİM KILIÇDAROĞLU'NA ŞİKAYET ETTİ
Yolsuzluk şüphelilerini savunmaya devam eden ve hakarete varan mesajlarıyla gündem olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e parti içerisindeki 'sessiz öfke' büyüyor. Son 2 hafta içerisinde 20'ye yakın belediye başkanının eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile iletişime geçerek Özgür Özel'i şikâyet ettiği ve "Parti yönetilemiyor" serzenişinde bulunduğu öğrenildi.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN KÖKSAL'A SKANDAL MESAJ
Daha önce Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a küfür ve hakaret dolu mesajları ortaya çıkan, son olarak Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'a "Kocanı boşa, parti senin arkanda durur" mesajını attığını itiraf eden Özgür Özel'e yönelik olarak arka plandaki memnuniyetsizlik artıyor.
20 BAŞKANDAN ŞİKAYET
Bu kapsamda son 2 haftada 20'ye yakın belediye başkanının eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile iletişime geçerek bir anlamda içini döktüğü ve Özel'in mevcut politikalarını şikayet ettiği bildirildi.
Kılıçdaroğlu ile görüşen belediye başkanları arasında 2-3 dönemdir görevine devam eden isimlerin de yer aldığı aktarıldı.
Belediye başkanlarının Özgür Özel'e güvenmediğini belirten partili kaynaklar; yolsuzluk ve ahlak dışı ilişki şüphelisi isimlerin savunulmaya çalışılması, belediyelerin taleplerine yönelik genel merkezin umursamaz tutumu, mesaj skandalları ve eleştiriye tahammülsüzlük gibi sebeplerin bu konuda en önemli gerekçeler olduğunu belirtiyor.
Genel merkezin tepki çeken politikaları sebebiyle 2024 yerel seçimlerinden bu yana partiden istifa eden belediye başkanı sayısı 20'ye yaklaşırken, bunlardan 15'i AK Parti'ye katılma kararı aldı. CHP'de "Yolsuzlardan arınalım" dediği için ihraç edilen üye sayısının ise 1800'ü aştığı öğrenildi.