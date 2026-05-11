Son dakika: CHP'de Burcu Köksal'a kesin ihraç talebi

CHP'DE ÖZGÜR ÖZEL'E SESSİZ ÖFKE! 20 İSİM KILIÇDAROĞLU'NA ŞİKAYET ETTİ Yolsuzluk şüphelilerini savunmaya devam eden ve hakarete varan mesajlarıyla gündem olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e parti içerisindeki 'sessiz öfke' büyüyor. Son 2 hafta içerisinde 20'ye yakın belediye başkanının eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile iletişime geçerek Özgür Özel'i şikâyet ettiği ve "Parti yönetilemiyor" serzenişinde bulunduğu öğrenildi.

"CHP, Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceğine yönelik iddialar ve bu dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin bir değerlendirme yapıldı ve Burcu Köksal'ın CHP'den kesin ihracı istemiyle disipline sevki konusunda karar çıktı. Burcu Köksal'ın AK Parti'ye katılacağı ifade ediliyor."

ÖZGÜR ÖZEL'DEN KÖKSAL'A SKANDAL MESAJ

Daha önce Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a küfür ve hakaret dolu mesajları ortaya çıkan, son olarak Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'a "Kocanı boşa, parti senin arkanda durur" mesajını attığını itiraf eden Özgür Özel'e yönelik olarak arka plandaki memnuniyetsizlik artıyor.

20 BAŞKANDAN ŞİKAYET

Bu kapsamda son 2 haftada 20'ye yakın belediye başkanının eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile iletişime geçerek bir anlamda içini döktüğü ve Özel'in mevcut politikalarını şikayet ettiği bildirildi.

Kılıçdaroğlu ile görüşen belediye başkanları arasında 2-3 dönemdir görevine devam eden isimlerin de yer aldığı aktarıldı.