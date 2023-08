Mirnas Yapı’dan Turgutlu’ya 1,5 milyarlık konut yatırımı

Eğitim, inşaat ve turizm sektörlerinde 20 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren Mirnas Yapı, Turgutlu'da 1,5 milyarlık yatırımla gerçekleştirdiği Bahçeşehir Turgutlu projesiyle konut sektörüne giriş yaptı. Kendisi de bir eğitimci olan Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Atlıhan, iki kuşaktır kalite ve güven odaklı çalışmalarıyla eğitim ve inşaat sektöründe istihdam yaratarak ülke ekonomisine önemli katkıda bulunduklarını söyledi.

YENİ VE FARKLI BİR PROJE

Mirnas Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Atlıhan, aile şirketi olan Mirnas Yapı'nın, kalite odaklı ve vizyoner bakış açısıyla çalıştığını, hizmet verdiği her sektörde fark yaratmayı amaçladığını dile getirdi. İzmir, Manisa ve Van'da 2 Bahçeşehir ve 2 Uğur Okulları kampüsünün hem inşaatlarını yaptıklarını hem de eğitim süreçlerini başarıyla yürüttüklerini kaydeden Fırat Atlıhan, Manisa ve İzmir'de yeni projelerle konut sektöründe hedef büyüttüklerini dile getirdi. Ayrıca Turgutlu'da yapımı devam eden Bahçeşehir Turgutlu'nun bölgeye değer katacağını kaydeden Atlıhan, "İnşaat bizim 70 yıllık aile mesleğimiz. Büyüklerimizden aldığımız hizmet meşalesini daha da yukarıya taşımak için yeni ve farklı bir projeyi hayata geçiriyoruz. 40 dönüm araziye sahip olmasına rağmen sahip olduğumuz çevre bilinci ve doğa sevgisiyle birlikte 30 dönümü peyzaj alanlarına ayırdık. Projemizin her detayını ince ince planladık. İnsanlara yalnızca bir konut değil bir yaşam biçimi sunmak için yola çıktık. Her yaş grubunun kendisini iyi ve rahat hissedebileceği mimari ve teknik donanımlar ve sosyal olanaklar ekledik" dedi.

7 YILDIZLI DONANIMA SAHİP

Bölgenin simge yapılarından biri olacak Bahçeşehir Turgutlu için toplam 1,5 milyar TL.'lik yatırıma imza atacaklarını belirten Fırat Atlıhan sözlerini şöyle sürdürdü: "Projemizde 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 ve müstakil villalar da olmak üzere; toplam 565 konut bulunacak. Geniş ölçekli 2 kapalı 4 açık toplam 6 havuzumuz olacak. 2 spor salonumuz, halı saha, kreş, fitness center, sauna ve kafelerle adeta 7 yıldızlı yeni bir yaşam merkezi yaratıyoruz. Üstelik eğitim kalitesi ve başarıları Avrupa'da kabul gören Bahçeşehir Koleji de projemiz bünyesinde yerini aldı. Okulumuz 2024 -2025 eğitim öğretim döneminde kapılarını açacak. Projemizin ilk etabını 2024 sonunda teslim etmeyi hedefliyoruz. Şehir dışından da ilgi gören Bahçeşehir Turgutlu, alırken kazandıran, uzun değil kısa vadede kazandıran bir proje özelliği taşıyor."

TEKNİK YAPISI DİKKAT ÇEKİYOR

Bahçeşehir Turgutlu projesinin teknik anlamda da önemli olduğunu belirten Atlıhan, "Ülkemizdeki deprem gerçeğinden yola çıkarak projemiz için özel jeolojik teknik çalışmalar yaptırdık. Fore kazık sistemiyle temelleri güçlendirdik. Sonuçta bize insanlar hem canlarını hem mallarını emanet ediyor. Bizler yıllardır insanlara güven ve kalitenin bir teminatı olarak her zaman beklenenden fazlasını vermeye çalıştık. Turgutlu, bu noktada doğru bir seçim oldu. Bahçeşehir Turgutlu, sanayi bölgelerine olan yakınlığıyla da bölgede çalışan insanlar için önemli bir avantaj sunuyor. Şu anda yoğun talep alıyoruz" ifadelerini kullandı.

YENİ YATIRIMLAR YOLDA

Başkan Atlıhan, Bahçeşehir Turgutlu projesinin gördüğü ilgiden memnun olduklarını dile getirerek İzmir'de Bayraklı ve Çeşme ilçelerinde de yeni projeler için düğmeye bastıklarını söyledi. İzmir ve Ege Bölgesi'nin ülke genelinden ve yurt dışından ilgi gördüğüne dikkat çeken Atlıhan, "Gayrimenkul her dönem olduğu gibi bu dönem de en güvenli yatırım aracı. İzmir ve Ege ise konut yatırımı ve yaşam kalitesi açısından oldukça revaçta. Biz de bu talepten yola çıkarak Bayraklı'da yeni bir rezidansın temellerini yıl sonunda atmak için çalışmalara başladık. Zemin artı 30 kattan oluşacak rezidans projemizde 240 bağımsız bölüm olacak. İzmir körfezi manzarasına hakim projemizin ferah, kullanışlı ve modern çizgileri bulunacak. Ülkemizin gözde turizm merkezi olan Çeşme'de ise yine Ege'nin esintilerini yansıtacak yeni villa projemizi de kısa süre içinde hayata geçireceğiz" şeklinde konuştu.