‘Alışverişin Yeni Adresi’ temalı reklam filmi yayında

"Alışverişin Yeni Adresi" olma hedefiyle; kırtasiyeden elektroniğe, anne-bebekten küçük ev aletlerine kadar pek çok kategoride sayısız ürünü kullanıcılarıyla buluşturan idefix, yeni reklam filmini tüm Türkiye'nin beğenisine sundu. Kurulduğu 1996 yılından itibaren başta kitap olmak üzere birçok seçenekle ziyaretçilerini buluşturan idefix; yıllar içinde ürün gamını zenginleştirerek birçok kategoriye bünyesinde yer açtı ve 2023'ün haziran ayındaki teknoloji dönüşümüyle birlikte birçok markanın müşterileriyle buluştuğu bir platform halini aldı. Reklam filminde kırtasiyeden elektroniğe kadar pek çok kategoride ürün çeşitliliğine ve avantajlara dair fırsatların idefix'te kullanıcıları beklediği vurgulanıyor.